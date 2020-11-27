Представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор напомнил своим коллегам, что конфликт в Украине, который "начала и подпитывает Россия", не ограничивается только Донбассом. Он отметил, что следует помнить и об оккупации Россией Крыма.

Об этом Гилмор заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, состоявшемся 26 ноября. Об этом сообщает Укринформ.

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Конфликт в Украине не ограничивается Донбассом. В Крыму российская оккупационная власть продолжает ущемлять, преследовать и арестовывать активистов, журналистов и членов гражданского общества только за то, что они реализуют свои права на мирные собрания или свободу выражения мнений или религии,

– подчеркнул американский представитель в ОБСЕ.

Гилмор также осудил политически мотивированные преследования и аресты на полуострове, а также милитаризацию Россией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей.

"Приближаясь к Совету министров на следующей неделе, мы подтверждаем, что Крым – это Украина. Соединенные Штаты рассматривают оккупацию Россией Крыма, подкрепленную фиктивным референдумом, как ключевой элемент ее агрессии, что продолжается против суверенного соседа", – подытожил он.

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Интересно, что на днях первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова встретилась с госпожой послом Черногории Драгицей Понорац. И заявила о четкой позиции ее страны относительно непризнания временной оккупации Россией Крыма. В свою очередь, Джапарова пригласила Черногорию присоединиться к Крымской платформе.