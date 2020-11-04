США официально вышли из Парижского климатического соглашения
Соединенные Штаты Америки официально вышли из Парижского климатического соглашения. Хотя соответствующее решение президент Трамп принял еще в 2017 году, но вступает в силу оно только сейчас.
Следовательно, США стали первым государством в мире, которое официально вышло из Парижского климатического соглашения. Об этом сообщает BBC.
Это интересно Сигнал тревоги: впервые море в Арктике не замерзло в октябре
По данным Вашингтона, за последние годы США удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то, что в стране продолжился рост экономики". Там говорят, что с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13%.
Что известно о Парижском климатическом соглашении?
Это – соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата по регулированию мер уменьшения выбросов диоксида углерода с 2020 года. Она была принята на конференции по климату в Париже 12 декабря 2015.
Она была подготовлена взамен Киотского протокола. В отличие от него, Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.
Что известно о выходе США из Парижского климатического соглашения:
- Дональд Трамп в июне 2017 объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения.
- Причиной принятия этого решения Трамп называл "несправедливые экономические ограничения, которые климатическое соглашение накладывает на американских рабочих, предпринимателей и налогоплательщиков"
- При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения.
- Многие главы государств публично осудили его решение. Так, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Трамп сделал историческую ошибку и добавил, что "США повернулись спиной к миру".
- В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с решением Белого дома.
Поделиться новостью