Следовательно, США стали первым государством в мире, которое официально вышло из Парижского климатического соглашения. Об этом сообщает BBC.

Это интересно Сигнал тревоги: впервые море в Арктике не замерзло в октябре

По данным Вашингтона, за последние годы США удалось сократить все виды выбросов в атмосферу, "несмотря на то, что в стране продолжился рост экономики". Там говорят, что с 2005 по 2017 год общий объем выбросов парниковых газов в США сократился на 13%.

Что известно о Парижском климатическом соглашении?

Это – соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата по регулированию мер уменьшения выбросов диоксида углерода с 2020 года. Она была принята на конференции по климату в Париже 12 декабря 2015.

Она была подготовлена взамен Киотского протокола. В отличие от него, Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.