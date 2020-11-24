Соединенные Штаты Америки и их союзники должны пригласить Грузию в НАТО. Это был бы адекватный ответ на усиление влияния России на Южном Кавказе из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Кремль закрепился на Южном Кавказе, теперь в Нагорном Карабахе расположены российские миротворцы. Об этом в колонке для euobserver напомнил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.

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Ходжес командовал войсками США в Европе в период 2014 – 2017 годов. Сейчас он возглавляет кафедру стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

США отдали инициативу Кремлю

Мирное соглашение в Нагорном Карабахе завершило кровопролитную войну. Однако эта война не возникла ниоткуда – она долго тлела, и, наконец, взорвалась.

И в определенной степени, считает Ходжес, это произошло из-за неспособности США уверенно и последовательно конкурировать в регионе Черного моря и на Южном Кавказе.

Мы уступили инициативу Кремлю. Поэтому сегодня только со стороны наблюдаем за результатом. Для США и Европы смотреть со стороны – больше не является жизнеспособным вариантом,

– подчеркнул Бен Ходжес.

Грузия должна войти в НАТО

Именно поэтому бывший командующий армией США предлагает своей стране укреплять отношения с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грецией.

И разместить при этом на территории союзников инфраструктуру для военно-воздушных сил и флота США.

Также мы должны прислать Грузии приглашение немедленно присоединиться к НАТО,

- выделил Ходжес.

Эти меры, считает генерал, откровенно намекнут Кремлю, что регион Кавказа – Черного моря является стратегически важным для США.