В США открыли дело против сына новоизбранного президента Джо Байдена – Гантера. Его подозревают в совершении налоговых преступлений.

Дело ведут федеральные прокуроры штата Делавэр. Об этом заявил сам Байден-младший, сообщает BBC.

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Что сказал Гантер Байден

Об открытии дела он узнал 8 декабря.

Він сподівається, що розслідування проведуть об'єктивно і готовий доводити, що регулярно платив податки та законно вів свої справи.

Новоизбранный президент США уже отреагировал на инцидент.

Байден-старший заявил, что очень гордится своим сыном, который "борется со сложностями и личными нападками ради того, чтобы стать сильнее".

Что связывает Гантера Байдена с Украиной

В 2014 году Байден-младший вошел в совет директоров украинской энергетической компании Burisma. Ее владелец был фигурантом ряда коррупционных расследований.

Байден-младший работал в Burisma до апреля 2019 года. Он контролировал юридические дела фирмы и получал зарплату в размере 50 тысяч долларов США.

Однако в НАБУ заявили, что в делах, которые открыли в отношении Burisma, говорится о нарушениях на протяжении 2010 – 2012 годов.

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