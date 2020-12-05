США со скандалом отменили 5 программ культурных обменов с Китаем: причина
США объявили об отмене сразу 5 программ культурных обменов с Китаем. В Вашингтоне убеждены, что Пекин использует эти программы как инструменты пропаганды.
По мнению США, Китай использует программы в свою пользу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает американский Госдеп.
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Помпео считает, что эти программы полностью финансируются китайским правительством для того, чтобы использовать их как "инструменты пропаганды путем применения мягкой силы".
Эти программы, осуществляемые в соответствии с законом об образовательном и культурном обмене, позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счет иностранных правительств,
– пояснил Помпео.
Американская сторона отменила программы образовательных поездок политиков в Китай, среди них:
- транстихоокеанский обмен;
- обмен лидеров;
- гонконгская образовательная и культурная программы.
Заметим, ранее контрразведка США заявила, что Китай пытается повлиять на потенциальных сотрудников администрации нового президента. Разведка уже проводит с предполагаемыми работниками Джо Байдена разъяснительную работу.
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