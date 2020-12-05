США объявили об отмене сразу 5 программ культурных обменов с Китаем. В Вашингтоне убеждены, что Пекин использует эти программы как инструменты пропаганды.

По мнению США, Китай использует программы в свою пользу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает американский Госдеп.

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Помпео считает, что эти программы полностью финансируются китайским правительством для того, чтобы использовать их как "инструменты пропаганды путем применения мягкой силы".

Эти программы, осуществляемые в соответствии с законом об образовательном и культурном обмене, позволяли сотрудникам государственных учреждений США путешествовать за счет иностранных правительств,

– пояснил Помпео.

Американская сторона отменила программы образовательных поездок политиков в Китай, среди них:

транстихоокеанский обмен;

обмен лидеров;

гонконгская образовательная и культурная программы.

Обратите внимание! США ввели санкции против ряда чиновников Китая, которых подозревают в угрозах людям, не разделяющим политику Пекина. Вашингтон ввел визовые ограничения против должностных лиц департамента Единого фронта Китая.

Заметим, ранее контрразведка США заявила, что Китай пытается повлиять на потенциальных сотрудников администрации нового президента. Разведка уже проводит с предполагаемыми работниками Джо Байдена разъяснительную работу.