США отозвали визу украинцу, который помогал адвокату Трампа искать компромат на Байдена
Украинцу Андрею Телиженко госдепартамент США отозвал визу. Все потому, что Телиженко помогал личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани. Он искал компромат на кандидата в президенты Джозефа Байдена.
О том, что визу могут аннулировать – ранее не сообщали. Это произошло незадолго до того, как в США наложили санкции на еще одного украинца, который сотрудничал с Джулиани – депутата Андрея Деркача, сообщает Washingtonpost.
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Министерство финансов тогда назвало Деркача "активным российским агентом больше 10 лет" и "он пытается вмешиваться в выборы".
Андрей Телиженко 9 сентября 2020 года не смог сесть на рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Нью-Йорк. Об этом рассказал человек, ознакомленный с планами поездки Телиженко. Это представитель правительства Украины, однако рассказал он это на условиях анонимности. Пресс-секретарь Госдепартамента отказалась комментировать аннулирование визы Телиженко.
Что известно об общении Джулиани с украинскими политиками
- В 2019 году Джулиани приезжал в Украину. Тогда Телиженко сопровождал его. Поездка Джулиани в Киев предусматривала и встречу с Деркачем. Стоит отметить, что оба украинцы регулярно общались с Джулиани.
- И Деркач, и Телиженко поддерживали позицию Джулиани и Трампа в месяце импичмента. Они заверили, что Байден давил на украинскую власть, заставив Украину уволить генпрокурора Виктора Шокина. Это сделали, чтобы Шокин якобы не запустил расследование вокруг дела компании Burisma. В наблюдательный совет там входил сын Байдена.
- В заявлении о решении относительно Деркача представитель посольства США в Украине заявил, что все лица, которые ведут дела с людьми, подпадающими под санкции, могут сами попасть под санкции.