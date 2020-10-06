Украинцу Андрею Телиженко госдепартамент США отозвал визу. Все потому, что Телиженко помогал личному адвокату президента Трампа Рудольфу Джулиани. Он искал компромат на кандидата в президенты Джозефа Байдена.

О том, что визу могут аннулировать – ранее не сообщали. Это произошло незадолго до того, как в США наложили санкции на еще одного украинца, который сотрудничал с Джулиани – депутата Андрея Деркача, сообщает Washingtonpost.

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Министерство финансов тогда назвало Деркача "активным российским агентом больше 10 лет" и "он пытается вмешиваться в выборы".

Андрей Телиженко 9 сентября 2020 года не смог сесть на рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Нью-Йорк. Об этом рассказал человек, ознакомленный с планами поездки Телиженко. Это представитель правительства Украины, однако рассказал он это на условиях анонимности. Пресс-секретарь Госдепартамента отказалась комментировать аннулирование визы Телиженко.

Что известно об общении Джулиани с украинскими политиками