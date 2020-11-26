США в 2021 году передадут для водолазных подразделений Вооруженных сил Украины современное оборудование и снаряжение. Все, чтобы улучшить подготовку поисково-спасательных сил флота.

Что передадут США В комплект помощи войдут беспилотные подводные аппараты, локаторы бокового обзора, ручные сонары и тому подобное. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы командования ВСУ Леонид Бурлака, сообщает "Армия Информ". Кстати Украина получит 5 новых беспилотников Bayraktar, – Хомчак Локаторы бокового обзора – это автоматизированные средства противоминной безопасности. С помощью них водолазам легче искать и уничтожать взрывчатку в акватории моря.

– это автоматизированные средства противоминной безопасности. С помощью них водолазам легче искать и уничтожать взрывчатку в акватории моря. Беспилотные подводные аппараты имеют возможность работать в автономном режиме и давать четкую информацию о рельефе и форме морского дна, а также выявлять любые подозрительные объекты. Беспилотники могут оперативно отправиться в морской район, найти мину, записать всю актуальную информацию и вернуться обратно. Даже при отсутствии связи с бортом судна, подводные аппараты будут продолжать работу. Кроме этого, украинский флот получит водолазные барокамеры и быстроходные надувные лодки разного размера и современное антимагнитное водолазное снаряжение. Читайте также Укроборонпром передал ВСУ обновленный тягач-эвакуатор: фото