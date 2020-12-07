В США пилот посадил самолет прямо на трассу и крыльями задел внедорожник: видео инцидента
В американском штате Миннесота пилот самолета Bellanca Viking посадил транспорт прямо на трассу. Крылом самолет задел внедорожник Ford, который от удара развернуло на 180 градусов.
Экстренная посадка самолета в США
Опасный инцидент на днях произошел в штате Миннесота. Об этом сообщает Daily Mail.
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В сети появилось видео экстренной посадки самолета Bellanca Viking. Приземлиться прямо на трассу пилот решил после того, как стало известно, что у самолета отказал двигатель.
Приближаясь к земле, самолет "догнал" кроссовер Ford Explorer и задел его крылом. От удара машину развернуло на 180 градусов. А крылья самолета перекрыли все три полосы движения.
К счастью, жертв удалось избежать.
Что известно о пилоте
На борту самолета находились 2 человека.
По информации СМИ, руководил им опытный 52-летний пилот Крейг Гиффорд. Мужчина неоднократно участвовал в соревнованиях по авиафристайлу. Однако немалый опыт полетов не помог ему избежать столкновения с кроссовером.
В Миннесоте пилот посадил самолет прямо на трассу: смотрите видео
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