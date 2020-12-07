В американском штате Миннесота пилот самолета Bellanca Viking посадил транспорт прямо на трассу. Крылом самолет задел внедорожник Ford, который от удара развернуло на 180 градусов.

Экстренная посадка самолета в США

Опасный инцидент на днях произошел в штате Миннесота. Об этом сообщает Daily Mail.

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В сети появилось видео экстренной посадки самолета Bellanca Viking. Приземлиться прямо на трассу пилот решил после того, как стало известно, что у самолета отказал двигатель.

Приближаясь к земле, самолет "догнал" кроссовер Ford Explorer и задел его крылом. От удара машину развернуло на 180 градусов. А крылья самолета перекрыли все три полосы движения.

К счастью, жертв удалось избежать.

Что известно о пилоте

На борту самолета находились 2 человека.

По информации СМИ, руководил им опытный 52-летний пилот Крейг Гиффорд. Мужчина неоднократно участвовал в соревнованиях по авиафристайлу. Однако немалый опыт полетов не помог ему избежать столкновения с кроссовером.

Обратите внимание! Возле села Гоголев Киевской области 6 декабря упал легкомоторный самолет. В результате аварии 2 человека пострадали.



В Миннесоте пилот посадил самолет прямо на трассу: смотрите видео