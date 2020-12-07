В свежем выпуске "Голоса Америки" 7 декабря – Генассамблея ООН рассмотрела и утвердила новую резолюцию по милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей. В постоянном представительстве США при ООН сообщили, что Америка решительно поддерживает 2 резолюции по Крыму, в которых освещаются постоянные злоупотребления России и растущая угроза безопасности, вызванная милитаризацией полуострова.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в истории. Пандемия COVID-19 и экономическое падение, постоянное чувство изоляции и беспомощности – 2020 продолжает испытывать американцев на прочность. Именно так объяснили журналисты издания такой выбор.