В США поддерживают позицию Украины, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводить лишь после возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей. В частности, после обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.

Об этом во время прямой трансляции Вашингтон – Киев на тему урегулирования на Донбассе заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Укринформ.

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По словам Кента, США поддерживают территориальную целостность Украины. В то же время он добавил, что весь Донбасс является территорией Украины.

Процедуру выборов не могут проводить без обеспечения должной безопасности границ. Для того чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий,

– заявил представитель Госдепартамента США.

Также Кент подчеркнул, что возможность разрешить любой конфликт существует всегда, для этого нужна лишь политическая воля сторон.

Он добавил, что в Киеве есть соответствующее политическое желание, а также напомнил, что именно с российской стороны нет соответствующих сдвигов, из-за чего США и ЕС ввели санкции.

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