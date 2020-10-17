В США поддерживают позицию Украины по выборам в ОРДЛО
В США поддерживают позицию Украины, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводить лишь после возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей. В частности, после обеспечения соответствующих условий безопасности в регионе.
Об этом во время прямой трансляции Вашингтон – Киев на тему урегулирования на Донбассе заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Укринформ.
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По словам Кента, США поддерживают территориальную целостность Украины. В то же время он добавил, что весь Донбасс является территорией Украины.
Процедуру выборов не могут проводить без обеспечения должной безопасности границ. Для того чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий,
– заявил представитель Госдепартамента США.
Также Кент подчеркнул, что возможность разрешить любой конфликт существует всегда, для этого нужна лишь политическая воля сторон.
Он добавил, что в Киеве есть соответствующее политическое желание, а также напомнил, что именно с российской стороны нет соответствующих сдвигов, из-за чего США и ЕС ввели санкции.