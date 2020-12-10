В Южной Каролине в озере Оук-Гроув выловили золотую рыбку, вес которой составляет более 4 килограммов. Это сделали работники парка Greenways, Natural and Historic Resources.

Рыбу заметили во время проверки состояния экосистемы. Об этом сообщает New York Post.

Читайте также В США открыли дело против сына Байдена: как отреагировал новоизбранный президент

Во время таких проверок специалисты пользуются электроловом. Он легко ударяет рыбу, но не наносит ей вреда. После этого она всплывает на поверхность водоема и уже тогда специалисты проверяют, является ли вода "здоровой".

По словам работника парка, неизвестно, сколько времени рыба была в озере.

Внезапно эта гигантская рыба выскочила в сетку. Мы быстро сфотографировали ее,

– заявил директор парка.

После этого работники выпустили ее обратно в озеро, ведь рыба не угрожает местной экосистеме.

Anyone missing their goldfish? This 9lb goldfish was found in Oak Grove Lake during some recent testing at our lakes. The work included electrofishing, a method of measuring the health of the fish population. https://t.co/etUcVHqN0O pic.twitter.com/4DRBzCk99k — Greenville Rec (@greenvillerec) December 7, 2020

Справка. По данным National Geographic, в среднем вес золотой рыбки составляет 100 – 300 граммов, а в дикой природе – даже 2 килограмма. В то же время средняя длина такой рыбы может колебаться от 11 до 30 сантиметров.