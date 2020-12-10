Более 4 килограммов: в США поймали огромную золотую рыбку – фото
В Южной Каролине в озере Оук-Гроув выловили золотую рыбку, вес которой составляет более 4 килограммов. Это сделали работники парка Greenways, Natural and Historic Resources.
Рыбу заметили во время проверки состояния экосистемы. Об этом сообщает New York Post.
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Во время таких проверок специалисты пользуются электроловом. Он легко ударяет рыбу, но не наносит ей вреда. После этого она всплывает на поверхность водоема и уже тогда специалисты проверяют, является ли вода "здоровой".
По словам работника парка, неизвестно, сколько времени рыба была в озере.
Внезапно эта гигантская рыба выскочила в сетку. Мы быстро сфотографировали ее,
– заявил директор парка.
После этого работники выпустили ее обратно в озеро, ведь рыба не угрожает местной экосистеме.
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