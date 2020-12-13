В США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали похитителей: эпическое видео
В США 10 декабря 2 полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали угонщиков автомобиля. Санта-Клаус повалил одного похитителя на землю, а эльф тем временем взял под прицел пистолета другого подозреваемого.
Инцидент произошел возле торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции в городе Риверсайд.
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Детали события
- Полицейские дежурили у входа в местный торговый центр. Они выслеживали "новогодних" воров.
- В частности, удалось задержать мужчину, который украл игрушек Lego на тысячу долларов.
- Впоследствии полицейские заметили 3 мужчин, которые пытались угнать со стоянки возле торгового центра автомобиль Honda CR-V.
- 2 подозреваемых удалось схватить сразу, еще 1 полиция сейчас разыскивает.
- В сеть попали эффектные кадры задержания похитителей.
Полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали похитителей: смотрите видео
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