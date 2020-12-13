В США 10 декабря 2 полицейских в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали угонщиков автомобиля. Санта-Клаус повалил одного похитителя на землю, а эльф тем временем взял под прицел пистолета другого подозреваемого.

Инцидент произошел возле торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба полиции в городе Риверсайд. Актуально Огнестрельное и ножевые ранения: в США протест сторонников Трампа перерос в схватку – фото Детали события Полицейские дежурили у входа в местный торговый центр. Они выслеживали "новогодних" воров.

В частности, удалось задержать мужчину, который украл игрушек Lego на тысячу долларов.

Впоследствии полицейские заметили 3 мужчин, которые пытались угнать со стоянки возле торгового центра автомобиль Honda CR-V.

2 подозреваемых удалось схватить сразу, еще 1 полиция сейчас разыскивает.

В сеть попали эффектные кадры задержания похитителей. Полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали похитителей: смотрите видео