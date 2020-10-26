Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству по созданию инициированной Украиной Крымской платформы. Площадка должна стать главной для дискуссий относительно текущих проблем полуострова и переговоров о путях его возвращения.

О готовности США помочь сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Эмине Джапаровой, сообщает пресс-служба украинского МИД.

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Эмине Джапарова подробно проинформировала собеседницу о видении украинской стороны относительно основных элементов и наполнения Крымской платформы, главной целью которой должна стать консолидация политики непризнания международным сообществом оккупации Крыма,

– говорится в сообщении.

Между тем Квин выразила готовность сотрудничать с Украиной. Она подчеркнула, что позиция США, закрепленная в Декларации по Крыму, которая была обнародована Государственным секретарем Майком Помпео, остается твердой и неизменной – Крым является частью Украины и США никогда не признают попытки России его аннексировать.

Джапарова выразила благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны США в рамках международных организаций. Также заместитель главы МИД подчеркнула важность принятия обновленных и существенно усиленных резолюций "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Они в ближайшее время будут вынесены Украиной на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Обратите внимание! В конце сентября МИД Украины заявил о планах проведения в Киеве Крымского саммита, который должен стать самым высоким уровнем международного охвата инициативы "Крымская платформа".



До этого, президент Зеленский представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия для деоккупации Крыма.