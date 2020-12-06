США признали родившихся на Курилах россиян – японцами: реакция Кремля
Соединенные Штаты Америки считают россиян с Южных Курил уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт на иммиграцию в США.
Такую информацию отметили в инструкции для иммигрантов. Ее опубликовали на сайте Бюро консульских дел Госдепартамента США.
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О ком идет речь
Говорится о тех, кто родился на островах:
- Хабомаи;
- Шикотан;
- Кунашир;
- Итуруп.
Лица, родившиеся на Южном Сахалине, принадлежащих России,
– отметили в сообщении.
Требование появилось в 2018 году
Требование к уроженцам Южных Курил указывать Японию как страну происхождения появилось в 2018 году. Об этом сообщили в японской газете Hokkaido Shimbun.
Реакция России
Министерство иностранных дел России отреагировало на требование. Оно заявило, что Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.
Конфликт Японии и России: что известно
- Территориальный конфликт России и Японии о принадлежности Южных Курил является не урегулированным со времен Второй мировой войны.
- В частности Япония отрицает принадлежность Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны.
- Стороны до сих пор не подписали мирный договор.
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