Соединенные Штаты Америки считают россиян с Южных Курил уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт на иммиграцию в США.

Такую информацию отметили в инструкции для иммигрантов. Ее опубликовали на сайте Бюро консульских дел Госдепартамента США.

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О ком идет речь

Говорится о тех, кто родился на островах:

Хабомаи;

Шикотан;

Кунашир;

Итуруп.

Лица, родившиеся на Южном Сахалине, принадлежащих России,

– отметили в сообщении.

Требование появилось в 2018 году

Требование к уроженцам Южных Курил указывать Японию как страну происхождения появилось в 2018 году. Об этом сообщили в японской газете Hokkaido Shimbun.

Отметим! 2 декабря 2020, Россия размещает ракеты на Курильских островах вблизи Японии.

Реакция России

Министерство иностранных дел России отреагировало на требование. Оно заявило, что Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, по которым острова отошли СССР.

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