В свежем выпуске "Голоса Америки" за 10 декабря – посольство США в Украине в День прав человека призвал Россию освободить украинского политзаключенного Александра Марченко. В ведомстве отметили, что его осудили к многолетнему заключению по сфабрикованным обвинениям.

Также в выпуске «Голоса Америки» на 24 канале:

В США зафиксировали рекордное количество жертв COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки 9 декабря скончалась более 3 100 американцев.

Права человека должны быть в центре глобальной борьбы против пандемии COVID-19. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гуттериш по случаю Дня защиты прав человека, который отмечается в мире 10 декабря.

Федеральная торговая комиссия США и почти все штаты подали иск против Facebook. Они утверждают, что компания нарушила антимонопольное законодательство, и должна быть разделена.

Дональд Трамп продолжил использовать Twitter для неподтвержденных заявлений о якобы сфальсифицированных выборы 2020 года. Он также заявил о своем намерении присоединиться как отдельная сторона к иску штата Техас в Верховный суд.