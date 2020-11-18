В Мариуполе и Бердянске создадут военные городки для подразделений морской охраны Госпогранслужбы. Их обустраивают по современным стандартам НАТО. Общая стоимость проекта 4 миллиона долларов.

Строительство начали в рамках реализации международного проекта развития потенциала морской пограничной безопасности. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Что известно о строительстве баз морской охраны

Целью проекта является поддержка развития инфраструктуры и потенциала Морской охраны Госпогранслужбы Украины Правительством США.

В рамках проекта также проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений и дноочистные работы.

Это обеспечит компактное расположение подразделения и удобный пункт базирования корабельно-катерного состава.

В таком случае работники морской охраны смогут максимально быстро выходить в море для выполнения служебных задач.

Кроме того, для персонала проведут тренинги по правоохранительной деятельности на море.

Строительство планируют завершить к июню 2021 года.

После вывода из Крыма корабельно-катерного состава нам следует развивать и заново создавать систему базирования подразделений Морской охраны. Такой проект – это один из лучших примеров нашего международного сотрудничества,

– сказал начальник Регионального управления Морской охраны Олег Костур.

Чем занимается морская охрана

Подразделения Морской охраны контролируют надводную атмосферу и обеспечения пограничного режима в украинской части Азова.



В Мариуполе презентовали строительство военного городка для морской охраны / Фото Госпогранслужбы

В то же время Россия регулярно осуществляет провокационные действия в отношении гражданских судов и корабельно-катерного состава морской охраны. Именно поэтому Украине необходимо хорошо подготовленное подразделение, которое способно быстро реагировать.

Российская агрессия в море представляет угрозу для Украины в военном и экономическом аспектах. Поэтому морская охрана является критически важной. Она позволит обеспечивать соблюдение норм международного морского права на территории Украины,

– отметил советник посольства США Кевин Келлер.

Он также добавил, что морская безопасность Украины – это неотъемлемая составляющая морской безопасности мира.



Кадры с места презентации проекта строительства новых военных баз / Фото Госпогранслужбы