14 декабря в США голосовали выборщики, чтобы окончательно определить победителя президентских выборов 2020: уже известно, что Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. Однако и республиканцы во главе с Трампом не сдаются: они организовали альтернативное голосование.

По состоянию на конец суток 14 декабря по Киеву Джозеф Байден получил 302 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы. В общем Байден должен получить 306 голосов (еще 4 дадут Гавайи). Об этом рассказали в The Washington Post .

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Демократа поддержали, как уже известно, выборщики всех 6 спорных штатов – Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. Во всех этих штатах команда Трампа пыталась обжаловать результаты голосования.

Республиканец и действующий президент Дональд Трамп, к слову, имеет 232 голоса выборщиков (по прогнозам, это его максимум). Но одновременно с официальным голосованием команда Трампа организовала голосование альтернативное.

В тех штатах, где, по мнению Трампа, Байден победил только благодаря масштабным нарушением, республиканцы решили "параллельно" подсчитать голоса выборщиков (конечно, условно).

Как пояснил пресс-секретарь Белого дома Стивен Миллер, команде Трампа это нужно, чтобы "сохранить возможность в судах доказывать свою правоту".

Как пишет Интерфакс-Украина , Миллер озвучил официальную позицию Трампа: кто станет президентом США, окончательно будет время известно 20 января в день инаугурации. Ведь только эта дата зафиксирована в американской конституции.

Поэтому у нас более чем достаточно времени на то, чтобы пересмотреть ложные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональда Трампа объявят победителем,

– заявил представитель Белого дома