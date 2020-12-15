В США проголосовали выборщики: Байден победил, но Трамп не сдается
14 декабря в США голосовали выборщики, чтобы окончательно определить победителя президентских выборов 2020: уже известно, что Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. Однако и республиканцы во главе с Трампом не сдаются: они организовали альтернативное голосование.
По состоянию на конец суток 14 декабря по Киеву Джозеф Байден получил 302 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы. В общем Байден должен получить 306 голосов (еще 4 дадут Гавайи). Об этом рассказали в The Washington Post .
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Демократа поддержали, как уже известно, выборщики всех 6 спорных штатов – Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. Во всех этих штатах команда Трампа пыталась обжаловать результаты голосования.
Республиканец и действующий президент Дональд Трамп, к слову, имеет 232 голоса выборщиков (по прогнозам, это его максимум). Но одновременно с официальным голосованием команда Трампа организовала голосование альтернативное.
- В тех штатах, где, по мнению Трампа, Байден победил только благодаря масштабным нарушением, республиканцы решили "параллельно" подсчитать голоса выборщиков (конечно, условно).
- Как пояснил пресс-секретарь Белого дома Стивен Миллер, команде Трампа это нужно, чтобы "сохранить возможность в судах доказывать свою правоту".
Как пишет Интерфакс-Украина, Миллер озвучил официальную позицию Трампа: кто станет президентом США, окончательно будет время известно 20 января в день инаугурации. Ведь только эта дата зафиксирована в американской конституции.
Поэтому у нас более чем достаточно времени на то, чтобы пересмотреть ложные результаты этих проведенных с нарушениями выборов. И тогда Дональда Трампа объявят победителем,
– заявил представитель Белого дома
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