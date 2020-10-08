Как и ожидалось, вице-президентские дебаты - сенатор от Калифорнии Камала Харрис против вице-президента Майка Пенса прошли так, как обычно проходят дебаты и закончились вничью.

Как же иначе? Харрис – бывший прокурор, двадцать лет выступавшая перед присяжными, Пенс до вице-президентства был губернатором Индианы, а до этого вел популярную программу на радио.

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Образцовые дебаты

Майк Пенс образцово вел дебаты – и дисциплинированно, и гладко, и жестко. Сложность в том, что большинство позиций, которые он защищал, непопулярны и Харрис было проще.

60% американцев считают, что администрация Трампа провалила ответ на коронавирус, так что Харрис нужно было просто раз за разом возвращаться к этой теме и она это четко делала.

Особенно мощно у нее получается объяснять – как она объясняла присяжным – что означает конкретное слово или действие для обычного гражданина.

Это все происходит на фоне того, что опросы снова сдвинулись в сторону Байдена. Против Трампа сыграло и его поведение на первых дебатах, и то, что он заболел коронавирусом. Поскольку действия его админстрации по борьбе с коронавирусом крайне непопулярны, то любое напоминание об этой теме губит его избирательную кампанию. Попадание в больницу и драма вокруг этого раз за разом привлекали к теме внимания.

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Казалось бы, изменение в результатах опросов небольшое – от преимущества в 6-7% в среднем в пользу Байдена стало 8-9%, но это уже такой отрыв, который в истории никто никогда не отыгрывал. История современных опросов короткая, всего 80 лет, и точек наблюдения всего 20, так что какая тут статистика, но факт остается фактом. Такого отставания за такой срок ни один кандидат не отыгрывал. Даже если опросы ошибаются также, как они ошиблись в 2016, Байден выигрывает с запасом.

Проект 538 сегодня давал Трампу 16% вероятности победы – не ноль, нет, но мало. Перед выборами в 2016 вероятность победы Трампа по оценке 538 была вдвое больше...