США объявили о расширении санкций за проект "Северный поток-2". В Госдепе уже рассказали, каких компаний коснутся ограничения.

Санкции коснутся компаний, которые оказывают услуги или финансирование для установки оборудования на судах, участвующих в проекте. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа США от 20 октября.

Ранее В Германии заявили, что строительство "Северного потока-2" будет завершено

Такая деятельность, которая подпадает под санкции, может включать (но не ограничиваться этим), предоставление услуг или объектов для модернизации или установки оборудования для этих судов, а также финансирование модернизации или установки оборудования для судов,

– говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что вместе с Минфином США готовы "использовать весь спектр санкционных возможностей", чтобы остановить строительство трубопровода.

Заметим, что в прошлом году в декабре Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации "Северного потока-2". Реализацию проекта притормозили.

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив финансовым крахом.

"Газпром" пока вынужден использовать только собственный флот и не может нанять иностранные суда из-за санкций США.

США и "Северный поток-2": последние новости

США выступают против запуска газопровода "Северный Поток-2", который строят из России в Германию.

Сейчас строительство "Северного потока-2" остановлено из-за санкций, которые власти США наложили на подрядчиков.

В августе 2020 года Германия предложила США сделку на миллиард евро, если Вашингтон снимет ограничения.

Между тем сенаторы США считают, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы проект "Северный поток-2" никогда не был реализован.

Масла в огонь добавило недавнее отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Тогда угрожать России замораживанием проекта начали даже в Германии.

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