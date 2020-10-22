Украина – краеугольный камень, Черное море – котел противостояний, – экс-командующий ВС США
Украина пока не является членом НАТО, но находится в непосредственном котле противостояний – Черноморском регионе. Между тем Россия прилагает все усилия, чтобы усилить свое военно-политическое влияние там.
Так считает бывший командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес. Об этом он заявил во время прямого включения Вашингтон – Киев, передает Укринформ. Он подчеркнул: Украина играет ключевую роль в противостоянии между Востоком и Западом и является важным партнером для США и Североатлантического альянса.
Актуально Россия все еще очень сильно влияет на Украину, – генерал США
Украина хоть и не является союзником по НАТО, но она является "краеугольным камнем" Черноморского региона – посмотрите только на карту. Думаю, что регион Черного моря является непосредственным котлом противостояния – это место, за которое мы должны бороться,
– заметил бывший американский командующий в Европе.
Он добавил, что Россия пытается превратить Крым в военную базу и создать препятствия для присоединения новых стран Черноморского региона в НАТО.
Когда же Украина станет членом НАТО
По словам американского военного, Грузия уже должна быть в Альянсе, так же и Украина – вскоре станет его частью.
При этом Ходжес отметил, что Украине нужно довести состояние Вооруженных сил к стандартам НАТО, а это потребует немало усилий.
Конечно, членство Украины в НАТО – не быстрое дело, для этого еще нужно время,
– подчеркнул он, но добавил, что это время еще обязательно наступит.
Что будет с Крымом
Ходжес добавил, что когда-то и сам не думал о возможности объединения Восточной и Западной Германии, но это произошло, поскольку сами немцы вместе с союзниками верили в это и прилагали совместные усилия.
Думаю, мы имеем долгосрочную перспективу по Крыму, это стратегически важно. Тот факт, что США никогда не признавали незаконной аннексии Литвы, Латвии и Эстонии, является хорошей моделью. Поэтому и нам нужно поступать так же в случае Крыма,
– пояснил американский генерал.
Сейчас союзникам важно иметь уверенность, что Россия не сможет установить ни одной единицы ядерного оружия в Крыму или использовать полуостров как плацдарм, с которого можно распространять свою преступную активность.