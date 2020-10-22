Украина пока не является членом НАТО, но находится в непосредственном котле противостояний – Черноморском регионе. Между тем Россия прилагает все усилия, чтобы усилить свое военно-политическое влияние там.

Так считает бывший командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес. Об этом он заявил во время прямого включения Вашингтон – Киев, передает Укринформ. Он подчеркнул: Украина играет ключевую роль в противостоянии между Востоком и Западом и является важным партнером для США и Североатлантического альянса.

Актуально Россия все еще очень сильно влияет на Украину, – генерал США

Украина хоть и не является союзником по НАТО, но она является "краеугольным камнем" Черноморского региона – посмотрите только на карту. Думаю, что регион Черного моря является непосредственным котлом противостояния – это место, за которое мы должны бороться,

– заметил бывший американский командующий в Европе.

Он добавил, что Россия пытается превратить Крым в военную базу и создать препятствия для присоединения новых стран Черноморского региона в НАТО.

Когда же Украина станет членом НАТО

По словам американского военного, Грузия уже должна быть в Альянсе, так же и Украина – вскоре станет его частью.

При этом Ходжес отметил, что Украине нужно довести состояние Вооруженных сил к стандартам НАТО, а это потребует немало усилий.

Конечно, членство Украины в НАТО – не быстрое дело, для этого еще нужно время,

– подчеркнул он, но добавил, что это время еще обязательно наступит.

Что будет с Крымом

Ходжес добавил, что когда-то и сам не думал о возможности объединения Восточной и Западной Германии, но это произошло, поскольку сами немцы вместе с союзниками верили в это и прилагали совместные усилия.

Думаю, мы имеем долгосрочную перспективу по Крыму, это стратегически важно. Тот факт, что США никогда не признавали незаконной аннексии Литвы, Латвии и Эстонии, является хорошей моделью. Поэтому и нам нужно поступать так же в случае Крыма,

– пояснил американский генерал.

Сейчас союзникам важно иметь уверенность, что Россия не сможет установить ни одной единицы ядерного оружия в Крыму или использовать полуостров как плацдарм, с которого можно распространять свою преступную активность.

Обратите внимание! Соединенные Штаты неоднократно заявляли о важности Черноморского региона для безопасности союзников в Европе. С этой целью США и другие страны НАТО проводят совместные учения и тренировки в Черном море, в частности, с участием украинских сил.