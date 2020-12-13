В США расследуют связи сына Байдена с украинской компанией
Министерство юстиции США собирает информацию о связи Хантера Байдена с украинской газовой компанией Burisma. Причиной стало то, что Байдена-младшего подозревают в совершении налоговых преступлений.
На данный момент неизвестно является ли причастность Байдена-младшего к Burisma целостным объектом федерального расследования. Возможно, прокуроры лишь пытаются промониторить все источники дохода Байдена-младшего за последние годы. Об этом сообщает АР.
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Сейчас Минюст США просит у Байдена-младшего информацию о более 20 юридических лицах.
Масштаб дела демонстрирует широкий кругозор, с которым прокуроры расследуют дело Байдена-младшего.
Что сказал Байден-младший
- Байден-младший заявил, что об открытии дела он узнал 8 декабря.
- Он готов доказать всем, что вовремя платил налоги.
- Байден-младший надеется на объективное расследование.
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