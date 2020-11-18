В США разрешили возобновление полетов Boeing 737 MAX после авиакатастроф
В США Федеральное управление гражданской авиации разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Это произошло почти после 2 лет запрета на полеты из-за авиакатастроф.
В то же время Boeing 737 MAX получил новое программное обеспечение. Об этом сообщает АР.
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В октябре 2020 года Европейское агентство по авиационной безопасности признало самолет модели Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов в Европе.
Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX
- Авиалайнеры Boeing 737 MAX начали использовать в 2017 году. Однако после авиакатастроф – полеты прекратили.
- Самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября 2018 года выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Авиалайнер упал в море через 13 минут после вылета – погибли 189 человек.
- 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа.
- После соответствующих трагедий самолетам семейства MAX запретили совершать полеты. Согласно данным расследований, причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом.
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