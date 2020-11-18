В США Федеральное управление гражданской авиации разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Это произошло почти после 2 лет запрета на полеты из-за авиакатастроф.

В то же время Boeing 737 MAX получил новое программное обеспечение. Об этом сообщает АР.

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В октябре 2020 года Европейское агентство по авиационной безопасности признало самолет модели Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов в Европе.

Справка. Авиакомпания American Airlines сообщила о возобновлении полетов на самолетах Boeing 737 MAX на одном рейсе.

Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX