США и Россия уже имеют "джентльменское" соглашение о ядерном оружии, – СМИ
США готовы продлить действие СНВ-3 (соглашения о сокращении наступательных вооружений) и заморозить размер ядерного арсенала, если так же сделает Россия. И та якобы согласилась.
Вашингтон и Москва достигли "принципиального" согласия по стратегической стабильности с Россией на высшем уровне. Об этом сообщили в France 24 13 октября.
Тем временем Северная Корея представила новую баллистическую ракету: фото
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, как цитируют в издании, заявил:
- "Мы готовы продолжить действие нового договора СНВ на определенный период времени. Но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение – замораживание – своего ядерного арсенала".
"Они" – это другая сторона сделки, то есть Россия.
Мы считаем, что имеем принципиальную договоренность на самых высоких уровнях наших двух правительств,
- отметил Биллингсли.
Однако эта договоренность – "джентльменская". То есть, Россия ее еще должна официально утвердить:
- "Мы готовы заключить это соглашение – хоть завтра. Но Москве также придется проявить политическую волю, чтобы сделать это".
К тому же Соединенные Штаты стремятся привлечь к соглашению Китай, ядерная программа которого быстро растет, но все еще несравнима размером с арсеналами России и США. Китай пока же не заинтересован.