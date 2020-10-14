США готовы продлить действие СНВ-3 (соглашения о сокращении наступательных вооружений) и заморозить размер ядерного арсенала, если так же сделает Россия. И та якобы согласилась.

Вашингтон и Москва достигли "принципиального" согласия по стратегической стабильности с Россией на высшем уровне. Об этом сообщили в France 24 13 октября.

Тем временем Северная Корея представила новую баллистическую ракету: фото

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, как цитируют в издании, заявил:

"Мы готовы продолжить действие нового договора СНВ на определенный период времени. Но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение – замораживание – своего ядерного арсенала".

"Они" – это другая сторона сделки, то есть Россия.

Мы считаем, что имеем принципиальную договоренность на самых высоких уровнях наших двух правительств,

- отметил Биллингсли.

Однако эта договоренность – "джентльменская". То есть, Россия ее еще должна официально утвердить:

"Мы готовы заключить это соглашение – хоть завтра. Но Москве также придется проявить политическую волю, чтобы сделать это".

К тому же Соединенные Штаты стремятся привлечь к соглашению Китай, ядерная программа которого быстро растет, но все еще несравнима размером с арсеналами России и США. Китай пока же не заинтересован.