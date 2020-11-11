США снова расширяет санкции против "Северного потока-2", – СМИ
Соединенные Штаты решили расширить санкции против газопровода "Северный поток-2". В санкционный список попадут страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами.
Новые санкции США против "Северного потока-2"
О расширении санационного списка договорились участники переговоров Палаты представителей и Сената Конгресса. Об этом сообщает пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, ознакомленных с этим вопросом.
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Санкции против газопровода "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами по завершению проекта,
– говорится в сообщении.
Штрафы внесут в закон о национальной обороне 2021 года. Документ планируют принять до конца этого года.
Как теперь будут вводить санкции
Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез, высокопоставленный демократ из комитета Сената по международным отношениям, заявил, что члены Конгресса хотят "дать понять, что Германия, как союзник, и государственные чиновники внутри страны, не будут участвовать ни в каких подобных санкциях".
Формулировки, которые будут применяться к этим санкциям, теперь требуют, чтобы США сообщили об этом союзникам до введения ограничений,
– пишет издание.
Положение добавили после заявления председателя палаты представителей Нью-Йорка Элиота Энгеля. Он выразил обеспокоенность: мол, санкции нанесут вред Германии и другим европейским странам и отпустят Россию "с крючка".
К слову, в новом законодательстве о санкциях уточняют, что ранее введенные санкции применяются ко всей деятельности по прокладке труб и страхования.
Что известно о "Северном потоке-2"?Газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию. Его не могут достроить из-за санкций. Очередное обострение связано с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Германия из-за этого заявляла, что может не допустить завершения работы над газопроводом.
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