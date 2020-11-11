Соединенные Штаты решили расширить санкции против газопровода "Северный поток-2". В санкционный список попадут страховые и сертификационные компании, работающие с российскими судами.

Новые санкции США против "Северного потока-2"

О расширении санационного списка договорились участники переговоров Палаты представителей и Сената Конгресса. Об этом сообщает пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, ознакомленных с этим вопросом.

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Санкции против газопровода "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами по завершению проекта,

– говорится в сообщении.

Штрафы внесут в закон о национальной обороне 2021 года. Документ планируют принять до конца этого года.

Как теперь будут вводить санкции

Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендез, высокопоставленный демократ из комитета Сената по международным отношениям, заявил, что члены Конгресса хотят "дать понять, что Германия, как союзник, и государственные чиновники внутри страны, не будут участвовать ни в каких подобных санкциях".

Формулировки, которые будут применяться к этим санкциям, теперь требуют, чтобы США сообщили об этом союзникам до введения ограничений,

– пишет издание.

Положение добавили после заявления председателя палаты представителей Нью-Йорка Элиота Энгеля. Он выразил обеспокоенность: мол, санкции нанесут вред Германии и другим европейским странам и отпустят Россию "с крючка".

К слову, в новом законодательстве о санкциях уточняют, что ранее введенные санкции применяются ко всей деятельности по прокладке труб и страхования.

Обратите внимание! В октябре 2020 года американские СМИ писали, что Госдепартамент США расширил санкции в отношении недостроенного российского газопровода "Северный поток-2". Они касаются компаний, которые будут предоставлять услуги или финансирование для судов, участвующих в процессе строительства газопровода.