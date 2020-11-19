В США спасли маленького сыча. Он прятался среди ветвей главной елки страны, которую установят возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Сейчас птенец чувствует себя хорошо и вскоре вернется в дикую природу.

Птицу обнаружил сотрудник транспортной компании, которая занимается перевозкой и хранением рождественского дерева. Об этом в фейсбуке сообщила природоохранная организация Ravensbeard Wildlife Center.

Читайте также Береговая охрана Аляски спасла молодого оленя

Как сейчас чувствует себя найденный Сыч

По словам зоозащитников, птица не ела и не пила три дня, поэтому его сразу напоили и накормили. Сейчас он чувствует себя хорошо, его глаза светятся радостью.

Как только ветеринар убедится, что со здоровьем маленького Сыча все в порядке, его сразу отпустят на волю.



Спасенный совенок находится у зоозащитников / Фото Ravensbeard Wildlife Center

Пернатого назвали Рокфеллером в честь центра, неподалеку которого его обнаружили.



Вскоре Рокфеллер вернется на свободу / Фото Ravensbeard Wildlife Center