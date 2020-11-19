В США спасли маленького совенка: он прятался в ветвях главной елки страны – фото
В США спасли маленького сыча. Он прятался среди ветвей главной елки страны, которую установят возле Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Сейчас птенец чувствует себя хорошо и вскоре вернется в дикую природу.
Птицу обнаружил сотрудник транспортной компании, которая занимается перевозкой и хранением рождественского дерева. Об этом в фейсбуке сообщила природоохранная организация Ravensbeard Wildlife Center.
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Как сейчас чувствует себя найденный Сыч
По словам зоозащитников, птица не ела и не пила три дня, поэтому его сразу напоили и накормили. Сейчас он чувствует себя хорошо, его глаза светятся радостью.
Как только ветеринар убедится, что со здоровьем маленького Сыча все в порядке, его сразу отпустят на волю.
Спасенный совенок находится у зоозащитников / Фото Ravensbeard Wildlife Center
Пернатого назвали Рокфеллером в честь центра, неподалеку которого его обнаружили.
Вскоре Рокфеллер вернется на свободу / Фото Ravensbeard Wildlife Center
Что известно о Центре дикой природы Ravensbeard?Это добровольная организация в штате Нью-Йорк, которая занимается спасением и реабилитацией диких животных. Волонтеры центра оказывают медицинскую помощь пострадавшим и больным птицам, млекопитающим, рептилиям, после чего возвращают их обратно в дикую природу.
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