В США 14 ноября несколько тысяч человек несогласных с результатами выборов вышли на протест в поддержку Дональда Трампа. В то же время туда прибыли также противники президента. Между демонстрантами возникли жестокие стычки.

Сторонники Трампа в Вашингтоне вышли на "Марш миллионов MAGA" и требовали пересчета голосов. Впоследствии они вступили в стычки с людьми, которые выступают против президента. Об этом сообщает Fox News.

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Что известно о столкновениях в США

Активисты бросали друг в друга бутылки и жестоко дрались.

Правоохранители задержали по меньшей мере 20 человек , в том числе из-за нарушения правил обращения с огнестрельным оружием.

, в том числе из-за нарушения правил обращения с огнестрельным оружием. Противники Трампа нападали на тех, кто продавал атрибутику с трамповской символикой, бросали в людей яйца. Они отбирали флаги и шляпы, а затем поджигали их.

Во время столкновений пострадали 2 полицейских.

Столкновения в США между сторонниками и противниками Трампа: смотрите видео

В США жестокие протесты из-за результатов выборов президента: смотрите видео

Смотрите видео протестов в Вашингтоне:

Стычки в США между протестующими: видео

В США вспыхнули жестокие протесты: смотрите видео

the #MillionMAGAMarch is only getting stronger as the night goes on. #Trump supporters erupt in celebration as two groups reunite. pic.twitter.com/rJDIjbjKLb — eric thomas (@justericthomas) November 15, 2020

Главное о выборах в США

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября.

На них победил кандидат от демократов Джо Байден.

Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, не согласен с результатами выборов.

Он заявил о массовых фальсификациях и обратился в суд.

В то же время часть исков суд уже отклонил.



Кто победил на выборах в США / Инфографика 24 канала