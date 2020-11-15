В США возникли жестокие стычки между сторонниками и противниками Трампа: есть раненые – видео
В США 14 ноября несколько тысяч человек несогласных с результатами выборов вышли на протест в поддержку Дональда Трампа. В то же время туда прибыли также противники президента. Между демонстрантами возникли жестокие стычки.
Сторонники Трампа в Вашингтоне вышли на "Марш миллионов MAGA" и требовали пересчета голосов. Впоследствии они вступили в стычки с людьми, которые выступают против президента. Об этом сообщает Fox News.
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Что известно о столкновениях в США
- Активисты бросали друг в друга бутылки и жестоко дрались.
- Правоохранители задержали по меньшей мере 20 человек, в том числе из-за нарушения правил обращения с огнестрельным оружием.
- Противники Трампа нападали на тех, кто продавал атрибутику с трамповской символикой, бросали в людей яйца. Они отбирали флаги и шляпы, а затем поджигали их.
- Во время столкновений пострадали 2 полицейских.
Столкновения в США между сторонниками и противниками Трампа: смотрите видео
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Смотрите видео протестов в Вашингтоне:
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Главное о выборах в США
- Президентские выборы в США состоялись 3 ноября.
- На них победил кандидат от демократов Джо Байден.
- Действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, не согласен с результатами выборов.
- Он заявил о массовых фальсификациях и обратился в суд.
- В то же время часть исков суд уже отклонил.
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