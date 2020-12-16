Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон все еще ждет объяснений от Москвы о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Заметим, что на днях в СМИ появилась информация, что его пытались отравить во второй раз.

Помпео подчеркнул, что США сразу же осудили отравление российского оппозиционера. Об этом Майк Помпео сказал в интервью The Ben Shapiro Show.

Важно Отравление Навального: Путин странным образом объяснил отсутствие уголовного дела

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон еще не посылал запрос для получения новой информации. Однако даже по первому факту отравления Навального Москва отказалась от объяснений.

Но достаточно сказать, что мы признаем и были одними из первых, кто осудил эту невероятно пагубную деятельность и потребовал, чтобы Россия объяснила нам точно, как это произошло, кто это сделал. Мы все еще ждем этих ответов,

– отметил Помпео.

Что известно об отравлении Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы.

во время полета из Томска в Москву. Оппозиционер был госпитализирован в реанимацию омской больницы. Соратники политика сразу же говорили, что он отравлен, однако врачи заявляли, что эта версия не подтвердилась.

Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, в клинику "Шарите". В начале сентября власти Германии объявили, что немецкие врачи установили факт отравления Навального веществом из группы "Новичок".

Навального веществом из группы "Новичок". Сейчас он находится на реабилитации в Германии.

Актуально Навального пытались отравить второй раз, – СМИ

Заметим, что российские врачи не нашли в анализах Навального следов нервно-паралитического вещества. Кроме того, они не выпускали Навального на лечение в Берлин, объясняя это тем, что его невозможно транспортировать. На это берлинские медики ответили, что имеют необходимое оборудование и спецсамолет.

Интересно, что вторую попытку отравления Навального главный токсиколог Омской области Александр Саба назвал "информационной уткой".