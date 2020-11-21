США усилили давление на строителей "Северного потока-2" – СМИ
Администрация США усиливает давление на европейские компании, которые участвуют в проектах "Северного потока-2". На данный момент Вашингтон контактирует с фирмами, которым грозят санкции.
Соответствующим компаниям сообщат о последствиях ограничений. Об этом говорится в материале агентства DPA, которое ссылается на собственный источник в Белом доме.
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По информации издания, собеседник также назвал "Северный поток-2" геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в крахе проекту.
США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта,
– отметил собеседник издания.
Позиция США по "Северному потоку-2": коротко
- США выступают против запуска российского газопровода "Северный поток-2". В настоящее время строительство остановлено из-за санкций, которые официальный Вашингтон наложил на компании-подрядчики.
- В августе 2020 года Германия предложила США соглашение на миллиард евро, условием которого было снятие ограничений Вашингтоном.
- Впрочем сенаторы США убеждены, что необходимо сделать все, чтобы проект "Северный поток-2" никогда не был реализован.
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