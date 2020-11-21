Администрация США усиливает давление на европейские компании, которые участвуют в проектах "Северного потока-2". На данный момент Вашингтон контактирует с фирмами, которым грозят санкции.

Соответствующим компаниям сообщат о последствиях ограничений. Об этом говорится в материале агентства DPA, которое ссылается на собственный источник в Белом доме.

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По информации издания, собеседник также назвал "Северный поток-2" геополитическим проектом, который Россия использует для давления на европейские страны, он выразил уверенность в крахе проекту.

США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта,

– отметил собеседник издания.

Правительство представит Конгрессу отчет о соответствующих компаниях в течение нескольких дней или недель, заявили в агентстве.

Подробнее о строительстве "Северного потока-2" – читайте здесь.

Позиция США по "Северному потоку-2": коротко