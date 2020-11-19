США ужесточат санкции против властей Беларуси
Палата представителей Конгресса США 18 ноября одобрила законопроект по ситуации в Беларуси. В документе предусматривается возможное введение санкций против российских и белорусских чиновников.
Представил законопроект "о суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" конгрессмен Крис Смит. Он был одним из авторов актов о демократии в Беларуси в 2004, 2006 и 2011 годах. Инициатива должна также получить одобрение сената, только после этого она поступит на подпись президенту США. Об этом сообщает TUT.by.
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Что предусматривает новый законопроект
Он расширяет полномочия президента США. Теперь американский лидер сможет ввести визовые санкции против любого иностранца, который:
- является членом Центральной избирательной комиссии Беларуси;
- участвовал в манипуляциях на выборах в 2020 году;
- ответственный за преследование независимых СМИ;
- является представителем Союзного государства, российским гражданином, или причастен к преследованию представителей СМИ и нарушению прав человека в Беларуси.
Александр Лукашенко не является законно избранным президентом Беларуси
В обновленном акте о демократии в Беларуси также говорится о том, что США не признает Александра Лукашенко законно избранным лидером государства. Зато Координационный совет Штаты считают законным институтом и именно его представители должны вести диалог о мирной передаче власти.
Основные пункты в акте о демократии в Беларуси
- США призывает провести новые президентские и парламентские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ.
- Освободить всех политических заключенных без каких-либо предпосылок.
- Поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания.
- Оказывает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси.
- Не признает включение Беларуси в Союзное государство с Россией.
- Обязуется обеспечить свободу интернета и доступа к информации. Оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.
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