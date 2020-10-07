Власти США решили ужесточить правила выдачи рабочих виз типа H-1B, которые предназначены для высококвалифицированных рабочих. Причина такого решения заключается в том, что работники США вынуждены конкурировать с иностранными специалистами, получившими эти визы.

После вступления в силу новых правил будет сокращено число "специальных профессий" для иностранных рабочих. Об этом сообщается на сайте министерства внутренней безопасности страны.

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Почему власти США ужесточают правила выдачи виз

Ранее выдача виз типа H-1B была предназначена для того, чтобы позволить работодателям заполнить пробелы в своей рабочей силе и оставаться конкурентоспособными в мировой экономике. Однако теперь она расширилась гораздо дальше этого, часто нанося ущерб работникам США.

Согласно данным министерства, в США более полумиллиона виз были использованы для перемещения американских рабочих. Это привело к снижению заработной платы в ряде отраслей на рынке труда США.

Новые правила распространяются на треть всех иностранцев, находящихся в США на основании рабочих виз. Правила вступят в силу через 60 дней после его публикации в Федеральном реестре,

– пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ограничение на выдачу виз связано с защитой работников США в условиях экономического кризиса.

Больше о том, что известно о приостановке выдачи ряда виз для иммигрантов в США – читайте в материале.