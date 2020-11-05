Выборы в США показали, что пропасть между людьми растет, а противостояние Байдена и Трампа только обостряет проблемы, которые не решались годами.

В ночь на 4 ноября действующий президент США Дональд Трамп выступал в Белом Доме, объявляя о своей победе и говоря о многочисленных нарушениях избирательного законодательства. Миллионы голосов оставались незасчитанными, а пропасть между штатами лишь увеличилась.

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Выборы в США разделяют людей даже внутри одной семьи. После голосования настала пора неуверенности, страха и недовольства. Далее – адаптация текста The New York Times от 24 канала.

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Вопросы, которые разделяют Америку: судья, оружие, афроамериканцы, мигранты /Коллаж David Brown Studios

Многие избиратели начали понимать, что видели свои города, страну, а возможно и соседей, неправильно. Голосование за другую сторону иногда означало почти объявление войны. Например, так было в Техасе.

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На юге штата были люди, которые голосовали за Байдена, "потому что он лучше всего отражал наши ценности". Но по факту выиграл Дональд Трамп.

"Среди моих друзей и семьи все больше голосующих за Трампа, мы больше не на одной волне", – рассказал NYT Тони Вильялобос, который ходил от двери к двери, агитируя за Байдена. Многие реально подумали, что Трамп уже выиграл. Теперь они разочарованы, когда видят дальнейшие результаты.

Страна развивается по-разному, если спросить две стороны. И теперь главный вопрос: Что дальше? Много кто замечал, что наиболее вероятным сценарием будет насилие на улицах, которое начнет "другая сторона". Так, как это было в 1960-х.

"Мне кажется, это где-то близко к 1960-м с протестами и жестокостью на улицах. Слишком много отвращения и злости за эти 4 года, скелеты вылетают из шкафов", – поделился своим мнением 19-летний студент-политолог Кэмерон Смит, который голосовал впервые.

Многие обращают внимание – и правильно – на источник этого разделения: настолько велика разница в ценностях, что достичь компромисса становится практически невозможно. И единственный способ выйти из этого угла – еще больше борьбы. Многие ранние лидеры демократов из так называемой неформальной группы "сопротивления" сейчас уже ветераны. Они не были удивлены, что Трамп потенциально выиграет, хотя и сражались против этого четыре года.

Как выборы изменили США Теперь выборы видят как фундаментальную битву за личные ценности, как права человека против капитализма на фоне пандемии. Она лишь подчеркнула конкретно эти линии разрыва. Но точно, что Америка уже не такая, как раньше.

"Это не 2016 год, мы не поднимаем руки и не спрашиваем: "Как такое могло произойти?". Мы знаем, что такое может произойти, это очень разделенная страна. Разделенная расизмом", – рассказала NYT Валери Фляйшер, организатор группы в Питтсбурге "Сопротивление 412". Сначала, продолжает она, надо вырвать победу, потом – защитить ее, и каждая победа будет добыта тяжелым трудом.

Те, кто не поддерживают ни Трампа, ни Байдена, остаются в одиночестве и в изоляции и не видят много оптимизма в отношении будущего. "Возможно, это последние выборы, когда мы видим столь горячие дискуссии в электорате", – размышляет для NYT пастор Терри Лип. Иногда это может быть даже в плюс: либертарианцы выиграли свое первое место в законодательном органе штата Вайоминг впервые с 2002 года.



Чтобы объединить Америку снова, нужно много времени и усилий / коллаж Keeping Current Matters

Другие видят в победе Байдена возможность вылечить это. Или, по крайней мере, вернуть цивилизованность, а не напряженные столкновения. Но без сомнения, это займет много времени. Два срока президента, кто бы ни выиграл, это он должен быть скоцентрированным на восстановлении единства страны. Которая смотрит конкурирующие между собой новостные шоу и живет в параллельной реальности. Из-за постоянной миграции люди с сильными взглядами оказываются на "враждебной территории".

Глубоко разделенная страна и все еще сильный Трамп

На этих выборах бывало, что результат зависел лишь от воли 8000 избирателей. Если половина из них пойдет в ту или иную сторону, все изменится. Это показывает, пишет австралийское издание SBS, что США остаются глубоко разделенной нацией.

Высокую явку спровоцировала персона президента Трампа. Действительно, десятки миллионов американцев любят его. Но еще больше из них ненавидят,

– поделился мнением старший преподаватель политики США в Университете Сиднея Дэвид Смит.

Бывали и переходы между партиями, несмотря на отношение к Трампу. Демократы становились республиканцами и наоборот.

Одно из самых больших разочарований для тех, кто поддерживал демократов: "синяя волна", то есть сметающая все победа Байдена, не произошла. Наоборот, жителей Америки поддержали трампизм. С 67-ю миллионами голосов Трамп уже набрал большее, чем в 2016 году, перетянув на свою сторону много голосов людей цвета.

"На пересечении жажды, расизма и эгоизма Трамп продолжает процветать. Все его действия не принесли большого сдвига в его республиканской базе", – подводит итог Эдди Глауде из Университета Принстона. Демократам все еще очень сложно агитировать в сельских районах, где над ними практически смеются.



Трамп скорее всего уйдет, но его взгляды и идеология останется / Фото Chicago Tribune

Известный ведущий и фанат Трампа Такер Карлсон объяснил причину такой ситуации: один раз Трамп приехал в бывший промышленный городок Батлер в штате Пенсильвания на свою традиционную предвыборную речь. Там не особо много вариантов для жителей, поэтому они голосовали за него, потому что "никто не любит их, это голосование против профессионального класса США, что забыл их". Даже зная, кто он такой.

Страна, которую они и их предшественники строили, оставила их умирать в маленьких городках, когда люди с дипломами, но без навыков, неожиданно начали управлять всем, – закончил свой монолог-тираду Карлсон.

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С другой стороны, Дональд Трамп знает, как удержать своих ближайших союзников. Религиозные консерваторы получили, что хотели: атаки и ограничения для движения ЛГБТ, консервативный Верховный Суд, нападения на религиозную свободу. Но это то, что делает скорее религиозный, а не политический деятель. Хотя это правда нравится многим, потому что встает у парадигмы "мы против всех остальных".

"Он очень успешен в мобилизации и поляризации сообщества", – согласился для SBS исследователь из Университета Дикина Джош Руз. Трампизм переживет Трампа, если он проиграет, потому что идеологию и движение не так просто убить. Но следует бояться присущего США политического насилия, устои для которого уже заложены.