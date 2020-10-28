США и весь Мир солидарны с белорусским народом, – Госдеп
Представительница Госдепартамента США Морган Ортагус подчеркнула, что Штаты солидарны с народом Беларуси. Она подчеркнула, что США, как и весь мир продолжат поддерживать их.
Ортагус подчеркнула, что белорусы также продемонстрировали замечательное мужество. Об этом представительница Госдепартамента США сообщила в твиттере.
Важно Лукашенко признался, что лично приказал разгонять протестующих: объяснил, почему
"США и весь Мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и дальше поддерживать их законные стремления", – написала она.
Что известно о протестах в Беларуси?
Белорусы вышли на улицы с протестом после президентских выборов, состоявшихся в стране еще 9 августа. Ни международное сообщество, ни сами белорусы не признали результаты выборов. Несмотря на это, Александр Лукашенко устроил тайную инаугурацию и в очередной раз стал главой Беларуси. Оппозиция объявила ультиматум режиму Лукашенко, но власти его проигнорировали.
После этого в Минске состоялся многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста прошли и в других городах Беларуси. 27 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября.
Как мир поддерживает белорусов
Ранее ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Однако в перечень не попал сам Лукашенко. Таким образом, отмечали в Брюсселе, они дали шанс на урегулирование политического кризиса.
На самопровозглашенного президента эти аргументы не подействовали, поэтому уже 12 октября в ЕС таки согласились, что против Лукашенко тоже нужно ввести санкции.