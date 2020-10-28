Представительница Госдепартамента США Морган Ортагус подчеркнула, что Штаты солидарны с народом Беларуси. Она подчеркнула, что США, как и весь мир продолжат поддерживать их.

Ортагус подчеркнула, что белорусы также продемонстрировали замечательное мужество. Об этом представительница Госдепартамента США сообщила в твиттере.

Важно Лукашенко признался, что лично приказал разгонять протестующих: объяснил, почему

"США и весь Мир солидарны с народом Беларуси. Они продемонстрировали замечательное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий. Мы будем и дальше поддерживать их законные стремления", – написала она.

The United States and the world stand in solidarity with the people of Belarus. They have demonstrated remarkable courage and strength in the face of brutal repression. We will continue to support their legitimate aspirations. https://t.co/JtdLWbcGET — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 27, 2020

Что известно о протестах в Беларуси?

Белорусы вышли на улицы с протестом после президентских выборов, состоявшихся в стране еще 9 августа. Ни международное сообщество, ни сами белорусы не признали результаты выборов. Несмотря на это, Александр Лукашенко устроил тайную инаугурацию и в очередной раз стал главой Беларуси. Оппозиция объявила ультиматум режиму Лукашенко, но власти его проигнорировали.



После этого в Минске состоялся многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста прошли и в других городах Беларуси. 27 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября. Белорусы вышли на улицы с протестом после президентских выборов, состоявшихся в стране еще 9 августа. Ни международное сообщество, ни сами белорусы не признали результаты выборов. Несмотря на это, Александр Лукашенко устроил тайную инаугурацию и в очередной раз стал главой Беларуси. Оппозиция объявила ультиматум режиму Лукашенко, но власти его проигнорировали.После этого в Минске состоялся многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста прошли и в других городах Беларуси. 27 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лично отдал приказ разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября.

Как мир поддерживает белорусов

Ранее ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Однако в перечень не попал сам Лукашенко. Таким образом, отмечали в Брюсселе, они дали шанс на урегулирование политического кризиса.

На самопровозглашенного президента эти аргументы не подействовали, поэтому уже 12 октября в ЕС таки согласились, что против Лукашенко тоже нужно ввести санкции.