Наряду с КНДР и Никарагуа: США внесли Россию в "специальный" список
В США обновили специальный список государств, которые нарушают религиозные свободы граждан. В список наблюдения попала Россия. Это означает, что ее правительство участвует или терпимо относится к серьезным нарушениям религиозных свобод.
Всего в специальный список попали 10 государств, а еще 4 в список наблюдения. Об этом со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео сообщает Государственный департамент США.
К слову Оккупанты требуют снести храм ПЦУ в Крыму: против епархии возбудили еще одно дело
Специальный список нарушителей:
- Китай,
- Иран,
- Северная Корея,
- Саудовская Аравия,
- Бирма,
- Эритрея,
- Нигерия,
- Пакистан,
- Таджикистан,
- Туркменистан.
Список наблюдения за нарушителями:
- Россия,
- Коморские острова,
- Никарагуа,
- Куба.
Как Россия нарушает религиозные свободы
Особенно показателен пример Крыма, где после временной оккупации полуострова сложилась не слишком благоприятная ситуация для мусульман – крымских татар, которые являются коренными жителями полуострова.
Чтобы сделать Крым "по-настоящему русским", Кремль массово заселяет туда русских. За почти 7 лет известно об около полумиллиона переселенных.
Зато куда-то нужно "девать" местных крымских татар и украинцев. Часто кырымлы подвергаются преследованию именно на религиозной почве – им шьют причастность к религиозной политической организации "Хизб ут-Тахрир", даже когда они к ней совсем не причастны.
Кроме того, подвергаются преследованию и православные украинцы. На полуострове остался лишь один храм ПЦУ – в Евпатории. И тот оккупанты собираются снести.
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