В США обновили специальный список государств, которые нарушают религиозные свободы граждан. В список наблюдения попала Россия. Это означает, что ее правительство участвует или терпимо относится к серьезным нарушениям религиозных свобод.

Всего в специальный список попали 10 государств, а еще 4 в список наблюдения. Об этом со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео сообщает Государственный департамент США.

К слову Оккупанты требуют снести храм ПЦУ в Крыму: против епархии возбудили еще одно дело

Специальный список нарушителей:

Китай,

Иран,

Северная Корея,

Саудовская Аравия,

Бирма,

Эритрея,

Нигерия,

Пакистан,

Таджикистан,

Туркменистан.

Список наблюдения за нарушителями:

Россия,

Коморские острова,

Никарагуа,

Куба.

Как Россия нарушает религиозные свободы

Особенно показателен пример Крыма, где после временной оккупации полуострова сложилась не слишком благоприятная ситуация для мусульман – крымских татар, которые являются коренными жителями полуострова.

Чтобы сделать Крым "по-настоящему русским", Кремль массово заселяет туда русских. За почти 7 лет известно об около полумиллиона переселенных.

Зато куда-то нужно "девать" местных крымских татар и украинцев. Часто кырымлы подвергаются преследованию именно на религиозной почве – им шьют причастность к религиозной политической организации "Хизб ут-Тахрир", даже когда они к ней совсем не причастны.

Кроме того, подвергаются преследованию и православные украинцы. На полуострове остался лишь один храм ПЦУ – в Евпатории. И тот оккупанты собираются снести.