Евросоюз раскритиковал решение США возобновить смертную казнь после почти 20-летней паузы. Часть казней уже состоялась, остальные запланированы на декабрь и январь.

В ЕС отреагировали на нарушение Соединенными Штатами неофициального моратория на смертную казнь. Об этом сообщает Европейская служба внешних дел.

Читайте также Какие страны до сих пор используют смертную казнь: жуткие факты

В июле 2020 года администрации США приняла решение возобновить после почти 20-летней паузы смертную казнь на федеральном уровне. С тех пор 8 заключенных, приговоренных к смерти, были казнены. Кроме того, еще 6 должны планируют казнить в декабре 2020 года и январе 2021 года.

В Евросоюзе напомнили о свое решительное и недвусмысленное неприятие смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах. Организация настоятельно призывает администрацию США отменить свое решение и прекратить все казни на федеральном уровне.

Большое количество казней на федеральном уровне противоречит резкому сокращению применения смертной казни в отдельных штатах США и с глобальными тенденциями,

– говорится в заявлении.

Узнайте больше В США восстанавливают смертную казнь на федеральном уровне

Справка. Последний раз в Соединенных Штатах смертную казнь совершали в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий, потому что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Смертная казнь применяется в некоторых штатах. Конгресс США своим актом установил, что высшая мера может применяться только в отношении преступников, совершивших жестокие убийства с отягчающими обстоятельствами.