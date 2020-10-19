США возобновит эксплуатацию смертоносного Boeing 737 MAX: пассажиров будут предупреждать
Авиакомпания American Airlines возобновляет полеты на самолетах Boeing 737 MAX на одном рейсе. Пассажиров будут предупреждать, что полет будут выполнять именно на этой модели Boeing.
Крупнейший авиаперевозчик США – компания American Airlines – до конца 2020 года планирует вернуть в эксплуатацию проблемный лайнер Boeing 737 Max, сообщает Bloomberg.
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Сначала компания планирует использовать Boeing 737 Max только на ежедневных рейсах из Майами в Нью-Йорк,
– говорится в сообщении.
Их будут выполнять в период с 29 декабря по 4 января. В то же время пассажиров будут предупреждать, что они будут лететь именно на Boeing 737 Max.
Отмечается, что компания "будет применять поэтапный подход" к возвращению 737 Max в эксплуатацию. Смогут ли использовать эту модель самолета на других рейсах, зависит от решения Федерального управления по гражданской авиации США.
Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX: основное
- В марте 2019 года в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. Дайнер направлялся в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.
- В конце октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг. Он упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.
- После трагедий самолетам семейства MAX запретили выполнять полеты. Результаты расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у этих самолетов.