Авиакомпания American Airlines возобновляет полеты на самолетах Boeing 737 MAX на одном рейсе. Пассажиров будут предупреждать, что полет будут выполнять именно на этой модели Boeing.

Крупнейший авиаперевозчик США – компания American Airlines – до конца 2020 года планирует вернуть в эксплуатацию проблемный лайнер Boeing 737 Max, сообщает Bloomberg.

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Сначала компания планирует использовать Boeing 737 Max только на ежедневных рейсах из Майами в Нью-Йорк,

– говорится в сообщении.

Их будут выполнять в период с 29 декабря по 4 января. В то же время пассажиров будут предупреждать, что они будут лететь именно на Boeing 737 Max.

Отмечается, что компания "будет применять поэтапный подход" к возвращению 737 Max в эксплуатацию. Смогут ли использовать эту модель самолета на других рейсах, зависит от решения Федерального управления по гражданской авиации США.

Обратите внимание! Ранее Европейское агентство авиационной безопасности признало, что самолеты Boeing 737 Max стали достаточно безопасными после внесенных изменений.

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