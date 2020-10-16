Соединенные Штаты Америки разрешили своим авиакомпаниям выполнять полеты в "определенных районах" оккупированного Симферополя. Авиапространство над Крымом было закрыто для американской авиации с момента аннексии полуострова – в начале 2014 года.

Фактически США решили не продлевать запрет на полеты над Крымом, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года, говорится в сообщении Федерального авиационного управления.

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Как объясняют американцы, такое решение связано с опасностью полетов над Донбассом, которая существует до сих пор. Поэтому запрет на полеты над Днепром продлили до 27 октября 2021 года.

Зато чтобы иметь возможность лететь на восток через территорию Украины – крупнейшего государства в Европе – решили позволить делать это через территорию оккупированного полуострова.

К слову, о возможности осуществления посадки в аэропортах оккупированного Крыма ничего не говорится. Сами же Штаты ввели настолько жесткие санкции за такие действия, что авиакомпаниям это будет совсем не выгодно.

Аннексия Крыма и авиаполеты: коротко