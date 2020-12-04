США ввели санкции против китайских чиновников
Правительство США ввело санкции в отношении ряда чиновников Китая. Теперь им запрещен въезд на территорию государства. Чиновников подозревают в угрозах людям, которые не разделяют политику Пекина.
Что известно о санкциях США
Санкции ввели против должностных лиц департамента Единого фронта Китая. Об этом на своей странице в твиттере сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.
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Мы призываем Китай прекратить использование принуждения для подавления свободы слова,
– подчеркнул Помпео.
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