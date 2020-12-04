Правительство США ввело санкции в отношении ряда чиновников Китая. Теперь им запрещен въезд на территорию государства. Чиновников подозревают в угрозах людям, которые не разделяют политику Пекина.

Что известно о санкциях США

Санкции ввели против должностных лиц департамента Единого фронта Китая. Об этом на своей странице в твиттере сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

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Мы призываем Китай прекратить использование принуждения для подавления свободы слова,

– подчеркнул Помпео.

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020