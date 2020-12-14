В США ввели санкции против Турции: как к этому причастна Россия
В США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции. Причиной стало участие ведомства в соглашении о закупке систем С-400 в России.
Турция приобрела ракетные системы, несмотря на возражения США и НАТО. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
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По его словам, США много раз обращались к Турции на самом высоком уровне с утверждением, что приобретение системы С-400 угрожает безопасности американских военных технологий.
Помпео отметил, что это также способствует денежным поступлениям в Россию и обеспечивает доступ ее граждан к вооруженным силам и оборонной промышленности Турции.
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Помпео подчеркнул, что действия Анкары остановили программу США F-35 Joint Strike Fighter для Турции. Он также отметил, что в стране не будут терпеть договоренностей с российским сектором обороны и разведки, ведь на него наложены американские санкции.
Призываю Турцию немедленно решить проблему с С-400 в координации с США,
– заявил госсекретарь.
Санкции США против Турции остановят все американские экспортные лицензии и разрешения для турецкого SSB. Также они заморозят активы и визовые разрешения для руководителей учреждения.
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По словам Помпео, для США Турция является важным союзником и партнером в сфере безопасности. Из-за этого в стране надеются на продолжение "продуктивного взаимодействия" в оборонном секторе.
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