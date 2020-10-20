В США сообщили об утилизации аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в мае передал Владимир Путин. Тогда аппараты распределили по больницам, но фактически не использовали.

У аппаратов ИВЛ начались технические проблемы практически сразу же после того, как их передали из России, сообщает BuzzFeed.

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Как аппараты ИВЛ оказались в США

Весной 2020 года, когда пандемия коронавируса только набирала обороты, Дональд Трамп попросил о помощи у Владимира Путина. Тогда Россия отправила в США 45 аппаратов и другое медицинское оборудование с подписью "From Russia with love" ("Из России с любовью").

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) приняло эти аппараты и распределило их по больницам Нью-Йорка и Нью-Джерси. Впрочем их так и не применяли, ведь в них сразу же обнаружились технические неисправности.

Что с ними было дальше

Еще в мае FEMA сообщила, что опасные аппараты передали из больниц на склад. Поэтому "русская любовь" в американских госпиталях красовалась недолго.

Сейчас же известно, что переданные российскими властями аппараты ИВЛ утилизировали, как и предусматривают правила утилизации опасных отходов. Впрочем, пока неизвестно, когда это сделали – где-то недавно или еще в мае сразу же после получения.

Среди проблем аппаратов была потребность в специальных адаптерах, которых не было в больницах США. Кроме того, американцы решили не рисковать после того, как несколько аппаратов загорелись в российских больницах. Более того, их производитель находится в санкционном списке.