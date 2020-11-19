США выделят Украине военную помощь в размере 4 миллиона долларов. Деньги предназначены для усиления Морской охраны страны.

Охрану будут реализовывать в Бердянске и Мариуполе. Об этом сообщило посольство США в Украине.

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Новое оборудование поможет Морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море,

– говорится в сообщении.

Средства выделят благодаря программе об экспортном контроле и безопасности границ.

Известно, что в Бердянске и Мариуполе должны создать специальные военные городки для подразделений Морской охраны Госпогранслужбы. Городки обустроят в соответствии с новейшими стандартами НАТО. Работу над проектом планируют закончить к июню 2021 года.

В США подчеркнули, что Украине крайне важно обеспечить морскую охрану на самом высоком уровне, ведь это станет страховкой от агрессии России. Кроме того, Морская безопасность Украины является залогом для морской безопасности всего мира.