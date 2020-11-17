В Министерстве обороны США официально подтвердили, что выведут часть военного контингента из Афганистана и Ирака. Сделают это еще до того времени, как Джо Байден, официально вступит в должность главы Белого дома.

В странах останется по 2,5 тысячи военных США

Согласно планам Пентагона вывод части войск должен завершиться до 15 января 2021 года. Об этом сообщил исполнитель обязаностей главы Минобороны США Кристофер Миллер, передает CNBC.

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Таким образом, из Ирака выведут 500 американских военных. Из Афганистана – 2 тысячи. В обеих странах останутся по 2,5 тысячи военнослужащих из США.

Это решение президента базируется на постоянном взаимодействии с кабинетом национальной безопасности в течение последних нескольких месяцев, включая постоянные дискуссии со мной и моими коллегами по правительству США,

– отметил Миллер.

Реакция Генсека НАТО

В Пентагоне заявляют, что решение обсудили с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Однако сам Столтенберг предупредил, что слишком быстрый или неорганизованный вывод войск из разорванных войной стран может иметь очень опасные последствия.

Отметим, что о намерении сократить контингент в Ираке и Афганистане заявил действующий президент США Дональд Трамп.