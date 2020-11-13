В свежем выпуске "Голоса Америки" за 13 ноября – накануне в США зафиксировали очередной суточный рекорд по количеству новых больных COVID-19. В стране обнаружили более 150 тысяч инфицированных.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Чиновники, отвечающие за защиту избирательного процесса в США, заявили, что не обнаружили никаких доказательств фальсификаций. Космическое агентство NASA и компания SpaceX отправят 4 астронавтов на Международную космическую станцию. Украинцы в Лос-Анджелесе вспоминают Алекса Требека, известного ведущего телеигры-викторины "Джепарди".