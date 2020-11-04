В США в день президентских выборов, 3 ноября, зафиксировали серию таинственных звонков. Американцы, подняв трубку, слышали голоса роботов и призывы оставаться дома.

В связи с серией звонков ФБР начало расследование, сообщает DW. Кроме того, собственное расследование проведет генпрокурорка штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

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Что слышали абоненты

Американцам звонили и просили оставаться дома.

Здравствуйте, это тестовый звонок. Время оставаться дома. Вы должны оставаться дома ради вашей безопасности,

– говорил робот в трубке.

По информации фирмы RoboKiller, за 11 месяцев зафиксировали миллионы звонков с этими призывами. В день выборов эти призывы были в перечне топ-5 частых спам-звонков.