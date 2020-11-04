В США зафиксировали таинственные звонки в день выборов: ФБР начало расследование
В США в день президентских выборов, 3 ноября, зафиксировали серию таинственных звонков. Американцы, подняв трубку, слышали голоса роботов и призывы оставаться дома.
В связи с серией звонков ФБР начало расследование, сообщает DW. Кроме того, собственное расследование проведет генпрокурорка штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
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Что слышали абоненты
Американцам звонили и просили оставаться дома.
Здравствуйте, это тестовый звонок. Время оставаться дома. Вы должны оставаться дома ради вашей безопасности,
– говорил робот в трубке.
По информации фирмы RoboKiller, за 11 месяцев зафиксировали миллионы звонков с этими призывами. В день выборов эти призывы были в перечне топ-5 частых спам-звонков.
Выбори в США: последние новости
- В США 3 ноября прошли президентские выборы.
- Главные кандидаты Джозеф Байден и Дональд Трамп после завершения голосования обратились к избирателям и заявили, что уверены в своей победе.
- Пока еще нет полных результатов, однако пока лидирует Байден. У него есть 238 голосов, у Трампа – 213.
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