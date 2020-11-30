В США могут наложить новые санции на газопровод "Северный поток-2" уже до конца 2020 года. Соответствующее решение поддерживает часть законодателей США.

Над инициативой работают 2 чиновников из Украины Вадим Гламаздин и Александр Харченко. Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных по отношению к России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком-2" год назад примерно в 100 километрах от конечной точки,

– говорится в сообщении.

Американские СМИ сообщают, что на этот раз Украина максимально приблизилась к успеху в вопросе строительства российского газопровода.

Гламаздин назвал новые санкции "последним гвоздем в крышку гроба этого проекта". Когда их применят "не будет никакого практического способа построить газопровод".

Обратите внимание! Мировые СМИ сообщили, что строительство газопровода планируют восстановить уже 5 декабря 2020 года. Подробнее читайте здесь.