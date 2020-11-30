"Последний гвоздь в крышку гроба": в США заговорили о новых санкциях против "Северного потока-2"
В США могут наложить новые санции на газопровод "Северный поток-2" уже до конца 2020 года. Соответствующее решение поддерживает часть законодателей США.
Над инициативой работают 2 чиновников из Украины Вадим Гламаздин и Александр Харченко. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Актуально Побоялись санкций: норвежская компания не будет сертифицировать "Северный поток-2"
Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных по отношению к России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком-2" год назад примерно в 100 километрах от конечной точки,
– говорится в сообщении.
Американские СМИ сообщают, что на этот раз Украина максимально приблизилась к успеху в вопросе строительства российского газопровода.
Гламаздин назвал новые санкции "последним гвоздем в крышку гроба этого проекта". Когда их применят "не будет никакого практического способа построить газопровод".
Поделиться новостью