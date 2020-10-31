В Нагорном Карабахе, где продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран. В США работают над созданием соответствующих сил, которые можно развернуть в регионе.

Это касается именно соблюдения режима прекращения огня. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен во время брифинга перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе.

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В то же время он добавил, что ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправлять своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Роль миротворца также не может выполнять Турция, ведь это не будет иметь значения для Армении, считает помощник президента США.

Обе страны должны принять скандинавских миротворцев,

– подчеркнул О'Брайен.

Что такое Минская группа ОБСЕ?

Минскую группу ОБСЕ создали в 1992 году, ее целью является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Минскую группу ОБСЕ создали в 1992 году, ее целью является урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. В группу входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются – Франция, Россия и США.

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