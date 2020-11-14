Как "сшить" разделенную Украину: Кулеба назвал 6 важных принципов
Украине стоит забыть навязанную мантру о "разделенной стране", которая обречена на поражение. Ведь разнообразие взглядов и мнений в обществе – это вовсе не слабость, а сила.
Все зависит именно от того, как этим разнообразием управлять. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем блоге для НВ.
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По его мнению, если пустить это на самотек, следствием будет разруха. Зато при грамотном управлении демократическими инструментами политики, разнообразие обеспечивает процветание.
Время освободиться от страха, гнева и отрицания всего остального. Нужно договориться об основополагающих принципах, отрицать которые нельзя никому,
– подчеркнул министр.
Поэтому, по словам Дмитрия Кулебы, в случае Украины "сшить" страну могут 6 важных принципов:
- независимость,
- территориальная целостность;
- европейский и евроатлантический выбор;
- свободные выборы;
- подотчетная власть;
- украинский язык как государственный.
В остальном, подчеркнул министр, спорить можно сколько угодно. Можно быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за разные политические силы и жить в любом регионе Украины.
Кулеба также заметил, что национальные меньшинства – это национальное богатство, а не угроза. "Позволим себе быть разными, но в то же время будем одинаково стремиться к успеху Украины и ее процветания", – подытожил Кулеба.
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