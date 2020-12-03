В Старом Селе, что на Сумщине, устроили незаконную свалку медицинских отходов. Туда чуть не со всей Украины свозят использованы маски, защитные костюмы, использованные тесты на COVID-19, а то и ВИЧ, шприцы.

Все эти отходы свозят на дворы старого совхоза. Местные, которых арендаторы помещения наняли сортировать мусор, рассказывают, что все это привозят из Киева и других городов. На проблему обратила внимание депутат Сумской районного совета Анна Валевская.

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Вся эта "утилизация" происходит в 50 метрах от жилых домов. Люди боятся, ведь уже 3 жителей села умерли от коронавируса. Мы проверили. Действительно, на территории села сделали свалку медицинских отходов, которые должны утилизироваться специальным образом,

– отметила она.

Валевская добавила фото и видео свалки к своему посту.

А что говорят правоохранители

По словам Валевской, работники местного отдела полиции не приняли никаких мер в отношении события.

Работники райотдела полиции, приехавшие на обращение жителей, покурили у двери и поехали обратно. Собственность частная. Земля – ​​сельсовета,

– сообщила Валевская.

Позиция местных властей

В свою очередь, руководство ОТО уверяет, что знает о происшествии и реагирует.

"Владелец помещений узнал, что сортирует арендатор не пластик, а опасные отходы еще три недели назад. Разорвал контракт и теперь хлам должны вывезти. Утилизацию устроила фирма "Сумыполимербуд", – отметила Валевская.

По словам депутата, "утилизация" началась еще в сентябре.

Почему за эти три месяца, или почти месяц как уже узнали, до сих пор не обратились официально к экологической инспекции, службам по чрезвычайным ситуациям и СБУ? И почему полиция за это время не увидела ни одной машины? Ведь местные их видят каждый день,

– добавила она.

Валевская считает, что даже когда медицинские отходы заберут, экологические и эпидемиологические последствия для общины останутся. Причем опасности подвергаются все жители села.

"Кто будет отвечать за вирусы и ртуть в земле, воздухе, воде и на руках сортировщиков, которых подвергли сознательно опасности как и все село?" – спросила она.

Свалка медотходов на Сумщине: видео