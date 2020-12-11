26 ноября Укрпатент выдал патент на изобретение – мультипользовательскую многоязычную систему для создания заказов и изготовление окон и дверей.

Об уникальности системы и созданном на ее основе портале мы пообщались с изобретателем и основателем Vitrager.com Романеевым Александром.

Александр, в чем инновационность проекта простыми словами?

Как происходит заказ окон обычно? Это много обсуждений между заказчиком и дилером или строителем и менеджерами производителей. Специализированный софт, куча трудно понятных бумаг и трата времени – все это реальность заказов окон к нам. Мы это все упростили и перенесли в онлайн.

Теперь каждый участник процесса имеет удобный и легко понятный доступ к созданию заказа. Обычный покупатель, строитель или дилер – все они вместе или по отдельности задают свои требования с мобильного телефона через простой конфигуратор. Специалисты производителя вносят свои технические уточнения и сроки выполнения заказа, и после утверждения заказчиком или строителем он уже идет в работу.

Онлайн-доступ различных пользователей для создания и редактирования заказ на окна и составляет суть запатентованной системы. Применение модуля перевода дополнительно расширяет возможности бизнеса для легкого сотрудничества клиентов и компаний из разных стран.

Положительное заключение европейского патентного ведомства дополнительно свидетельствует, что эта система является инновацией мирового уровня.

Дополнительно, наш универсальный конфигуратор окон и дверей позволяет дилерам и строителям удобно сотрудничать с различными поставщиками одновременно с одного аккаунта. Это также идет вразрез с установившейся практикой в ​​отрасли.

Кто является Вашими пользователями в Украине?

В первую очередь, это дилеры и строительные компании, которые получили уникальный инструмент для проведения тендеров и создания современных онлайн-предложений своим заказчикам. Конечно, производители окон также не хотят оставаться в стороне от такого потока заказов.

В планах создание маркетплейса для конечных заказчиков, где обычный заказчик сможет прицениться, посмотреть реальные отзывы и выбрать окна от любого производителя в Украине и местную компанию для замеров и установки.

Многоязычие системы – зачем оно необходимо украинским компаниям?

Импорт-экспорт окон – это большой бизнес в ЕС. Наша платформа помогает оконным компаниям работать на европейском рынке. Не нужно использовать услуги переводчика – расчеты окон в системе автоматически переводятся в коммерческие предложения на любом языке.

Винницкий стартап интересен для Европы?

На самом деле очень интересен. Карантин дал толчок для развития онлайн бизнесов по всему миру, и мы не исключение. За Украиной внимательно наблюдают, поэтому после майского анонса мы получили много запросов на сотрудничество из разных стран.

Для европейских компаний наибольший интерес представляют наши инновационные инструменты продажи – создание онлайн-оферт на окна и сопутствующий ассортимент, легкое создание специализированных продающих веб-сайтов и тому подобное.

Потребителя, предварительно знакомого с реальными ценами и деталями ассортимента, гораздо проще обслуживать и удовлетворить. Заявки с наших сайтов имеют в разы более высокую эффективность, чем сбор контактов через типовые формы обратной связи.

Экономия рабочего времени – это наиболее ощутимая ценность проекта для европейских бизнес-пользователей портала Vitrager.

Каково влияние пандемии на оконный бизнес?

В оконном бизнесе это не так катастрофически, как в других отраслях. Все ищут новые возможности и оптимизируются – по-разному в разных сегментах и разных странах.

Для поддержки украинского бизнеса, оплата за пользование нашим сервисом на украинском рынке отменена начиная с 1 декабря. Такие условия действуют до 1 марта.

Наша цель – помочь украинским дилерам и производителям окон легче пережить зиму и сложный период карантина.