В центре осени, а именно 16 октября, празднуют день руководителя. Шеф бизнес-школы Ульяна Куликова рассказала, какие бывают типы лидеров и как стать лучшим начальником.

Виды лидеров

Своими секретами Куликова поделилась в эфире программы "Утро" на 24 канале. Она объяснила разницу между настоящим и номинальным лидером.

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По ее словам, номинальный лидер – это тот, кого назначили должностными инструкциями, у него есть свои функциональные обязанности, он дает наставления своим подчиненным. И это достаточно легкие обязанности.

Однако, в карантинное время, очень важно настоящее лидерство, или "голое" лидерство, как его еще называют. Оно отличается от номинального:

любовью и интересом к людям;

заботой в отношении подчиненных;

мотивацией сотрудников идти к общей цели.

Настоящий лидер – это тот, кто прежде всего интересуется своими сотрудниками – спрашивает как здоровье, как личные дела. Это человек с распростертыми объятиями,

– отметила Куликова.

Как сплотить команду

Многих молодых людей просто назначают на руководящую должность, хотя они к этому никогда не стремились. Поэтому, чтобы руководителю стать настоящим лидером нужно набраться определенных знаний по менеджменту.

"С другой стороны, должна быть самомотивация. Мы все находимся на наших местах не зря. Если так случилось, то стоит покопаться в себе, подумать, что это может внести в вашу жизнь", – подытожила эксперт.

Однако, главный критерий для руководителя – это готовность к сверхурочным нагрузкам.