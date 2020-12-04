Многим профессия радиоведущего кажется работой мечты. Сидишь себе в удобном кресле и выдаешь в микрофон все, что приходит в голову. Но, конечно, все не так просто.

Как вообще попасть в эту профессию и чем занимаются радиоведущие – рассказал продюсер "Люкс ФМ" и радиоведущий Евгений Фешак. Он поделился всеми нюансами работы на радио. Подробнее – читайте на 24 канале.

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Как стать радиоведущим

Радиоведущим стать очень просто. Я убежден, что ими не рождаются, ими становятся, потому что это ремесло, которому надо учиться и шлифовать его. Главное – иметь неудержимое желание к этому.

Нужно иметь специальное образование

Сейчас очень много радиошкол. В частности, у "Люкс ФМ" есть собственная. Все желающие могут прийти, научиться, получить базовые теоретические знания. Это работает как с любым образованием – ты учишься. А то, насколько ты ловко их будешь использовать, зависит только от тебя.

Трудно ли освоить эфирное технику

Проще всего, среди различных задач, которые стоят перед человеком, – освоить эфирную технику. Для того, чтобы с ней уверенно работать достаточно будет 2 дня по 3 часа.

Как отбирают песни на радиостанции

Подбор песен – важнейшее дело, которое касается развлекательных радиостанций. Если когда-то этим занимался музыкальный редактор, то сейчас это целая математика. Песни должны соответствовать фактуре, плотности звучания. Есть много разных нюансов.



Песни подбираются очень тщательно / Фото Unsplash

Если песня по формату и определенным признакам подходит для радиостанции, она все равно не сразу попадает в эфир. Сначала отрывки песен слушает целевая аудитория и выставляет свои оценки. Только после этого она может попасть либо не попасть в эфир.

Как формируется плейлист

Есть экстрапопулярные песни – они должны звучать чаще. Есть мировые хиты, их люди знают и любят. Однако их не любят слушать часто, поэтому они должны появляться реже. Все зависит от того, насколько "горячий" хит.

Этот баланс песен, которые звучат в эфире и позволяет радиостанции быть успешной или нет.

Как вы реагируете на вопрос – а не поставить бы вам другую песню?

Не поставить. Каждая песня стоит на соответствующее время и звучит то количество раз, которое нужно.

Срез народной любви мы получаем каждые 3 месяца, вместе со свежими рейтингами радиостанций. Если бы мы что-то делали неправильно – мы бы это сразу увидели.



Работа на радио / Фото Unsplash

С кем из звезд было работать тяжелее всего

У меня никогда не было душевного трепета перед звездами. Я к ним отношусь как к абсолютно нормальным людям, которые занимаются своей работой. И я знаю, что это очень тяжелая работа. И со многими звездами я дружу, у нас нормальные, добра и теплые отношения. И если песня – дерьмо, то я так и скажу, что она не очень.

Почему большинство радиоведущих работает под псевдонимом

Радио – это часть шоу-бизнеса. А это определенная сказка, которая создается для слушателей или зрителей. Поэтому псевдоним – это элемент для создания этой сказки, чтобы подчеркнуть яркость и некоторые личные "огоньки" человека.

Что делать, если ведущий случайно во время прямого эфира нецензурно оговорился

Такое происходит крайне редко, но сказал, то сказал. Может извиниться. Это должен быть слишком эмоциональный момент. Преимущественно гости могут что-то "ляпнуть", но это их проблемы.

Трудно ли контролировать прямой эфир

Все зависит от опыта и от того, "набита ли рука". Все компьютеризировано, а участие ведущего – минимальное в этих процессах. Главное – вовремя нажимать на кнопки. Поэтому даже для ведущих, которые хотя бы месяц попрактиковались в прямом эфире – это не сложно



Прямой эфир – это не сложно / Фото Unsplash

Как избегать эмоционального выгорания

Мне кажется, что в шоу-бизнесе невозможно получить эмоциональное выгорание, потому что существует так много различных случаев, задач и все они не являются однотипными.

Исчезнет ли радио

Когда началась эра диджитализации, то многие волновался о том, что радио исчезнет, что будет с индустрией и так далее. В конце концов, прогнозы футурологов не сбылись. Происходят трансформации, но тот момент, который дарит радиостанция – его заменить невозможно. Это элемент виртуального общения.

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